إيران تنفّذ حكم الإعدام بمدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت إيران حكم الاعدام بحق شخص مدان بالتجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية الأربعاء.

وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "بابك شهبازي... أعدم شنقا هذا الصباح بعد إتمام المسار القضائي وتثبيت الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة العليا".

وأفاد ميزان بأن شهبازي دين بتهمتي "الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، من دون أن يوضح متى تمّ توقيفه.

وأشار الى أن المدان شارك في تصميم وتركيب أنظمة تبريد صناعية لشركات مرتبطة بأجهزة عسكرية وأمنية وفي مجال الاتصالات.

موضحا أن ذلك أتاح له "توفير معلومات الى (جهاز الاستخبارات الخارجي الإسرائيلي) الموساد لقاء المال والإقامة في بلد أجنبي".

وعقب الحرب التي بدأتها إسرائيل في حزيران/يونيو، تعهدت إيران تسريع الإجراءات القضائية لمعاقبة المتعاونين مع دولة إسرائيل.

ونفذت السلطات خلال الأشهر الماضية عمليات إعدام طالت عددا من الأشخاص المدانين بالتجسس لحساب إسرائيل.

وأعلنت في آب/أغسطس تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص كان يعمل في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ودين بتزويد إسرائيل معلومات عن عالم نووي اغتالته الأخيرة في الحرب التي استمرت 12 يوما هذا العام.

وفي أواخر تموز/يوليو، أعلنت الاستخبارات الإيرانية أنها أوقفت 20 شخصا مرتبطين بالموساد، بينهم جواسيس وعملاء وعناصر دعم، وذلك في طهران ومحافظات أخرى في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب منظمات غير حكومية، فإنّ إيران هي الدولة التي تنفّذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم بعد الصين.