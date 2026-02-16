وفد من "دەم پارتی" يلتقي أوجلان في جزيرة إمرالي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24) – أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دەم پارتی)، اليوم الاثنين 16 شباط 2026، عن قيام وفد من الحزب بزيارة إلى جزيرة إمرالي وعقد اجتماع مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان.

وضم الوفد كلاً من (بيرفين بولدان، ومدحت سانجار، وأوزغور فايق إيرول)، الذين أجروا الزيارة والتقوا بأوجلان في محبسه. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن المكاتب الإعلامية للحزب، فإنه من المقرر أن يصدر الوفد في وقت لاحق بياناً رسمياً يكشف فيه عن فحوى الاجتماع وتفاصيل المباحثات التي أجريت.

تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للوفد بعد انقطاع دام قرابة شهر، حيث كان اللقاء الأخير قد عُقد في السابع عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيان رسمي أصدره "وفد إمرالي" التابع للحزب يوم الخميس الماضي، 12 شباط 2026، تناول نتائج اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشار البيان حينها إلى أن اللقاء مع أردوغان جرى في أجواء "بالغة الأهمية"، مؤكداً توافق الجانبين على ضرورة استئناف عملية السلام والبحث عن مسارات للحل الديمقراطي.

وفي سياق متصل، شدد وفد "دەم پارتی" في تصريحاته على أن بناء الثقة والانتقال إلى خطوات عملية وملموسة يتطلب تكثيف الجهود داخل البرلمان التركي، مع تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة للقيام بمهامها بفعالية في هذا الإطار.