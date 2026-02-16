شيخ كامل: نظام أسيكودا الجمركي يهدد السوق العراقي بـصدمة اقتصادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير عام التجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، أن نظام الجمارك العراقي الجديد (ASYCUDA) هو نظام إلكتروني عالمي يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً لضمان نجاحه، وهو ما يفتقر إليه الواقع الحالي.

وكشف شيخ كامل في مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أن الحكومة العراقية "استعجلت" تطبيق هذا النظام في إطار سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، تزامناً مع رفع الرسوم الجمركية على السلع من 3% و5% إلى 30%.

محذراً في الوقت ذاته، من أن هذه الخطوة "لا تتوافق مع البنية التحتية الاقتصادية الحالية وستؤدي إلى صدمة في السوق".

وحول تأثيرات النظام على الإقليم، أوضح مدير عام التجارة أن منفذ إبراهيم الخليل هو الوحيد القادر على تطبيق هذا النظام حالياً، أما في منافذ (برويزخان، باشماخ، وحاجي عمران)، وبسبب حدودها مع إيران التي تخضع لعقوبات اقتصادية، "فلا يمكن الاستفادة من المنصة الإلكترونية أو الحصول على الدولار بالسعر الرسمي (1320 ديناراً)".

وأشار شيخ كامل إلى أن التجار الذين يستوردون السلع عبر تلك المنافذ يضطرون لشراء الدولار من "السوق السوداء" بأسعار مرتفعة، مما ينعكس مباشرة على زيادة أسعار السلع على المواطنين.

وفي جانب الرقابة، طمأن المدير العام بأن لجان مراقبة الأسواق مستمرة في متابعة السلع، خاصة تلك الموجودة مسبقاً في المستودعات (التي تحمل "منافيست" قديماً)، مؤكداً أنه لن يُسمح برفع أسعارها بذريعة النظام الجديد.

ودعا شيخ كامل المواطنين إلى تفعيل ثقافة "المقاطعة" لأي سلعة يرتفع سعرها بشكل غير مبرر، لقطع الطريق على التجار ومنع الاحتكار.

واختتم بالتحذير من أن هذا النظام قد يتسبب بزيادة معدلات الفقر والبطالة، نتيجة تراجع التجار عن استيراد السلع، مؤكداً أن الضرر الأكبر سيقع على عاتق المواطنين في وسط وجنوب العراق.