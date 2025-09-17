غوتيريش: لا مؤشرات على نهاية قريبة لحرب أوكرانيا رغم لقاء ترامب وبوتين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن فرص التوصل إلى نهاية سريعة للنزاع الأوكراني ضئيلة رغم لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين.

وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك أمس الثلاثاء: "لست متفائلا بشأن إحراز تقدم على المدى القصير في عملية السلام بأوكرانيا".

وأوضح أن مواقف كييف وموسكو لا تزال متعارضة إلى حد كبير، وأضاف: "أخشى أن نشهد استمرار هذه الحرب لفترة أطول على الأقل".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال روبيو أمام صحافيين في إسرائيل إن ترامب أجرى "العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجددا الأسبوع المقبل في نيويورك" حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف روبيو أن ترامب "سيواصل المحاولة. إذا كان السلام ممكنا، فهو يريد تحقيقه" موضحا "في وقت ما، قد يستنتج الرئيس أن ذلك غير ممكن. لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنه قد يصل إليها".

وأشار إلى حصيلة أوردها ترامب سابقا، قائلا إن روسيا خسرت 20 ألف جندي في القتال خلال تموز/يوليو وحده.

وكان ترامب التقى بوتين في ألاسكا يوم 15 آب/أغسطس خلال قمّة ثنائية أخرجت الرئيس الروسي من حالة العزلة التي كان فيها منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنها لم تؤدِّ إلى وقف لإطلاق النار، ثم اجتمع بعد أيام مع زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين في البيت الأبيض.

وقال روبيو إن ترامب لديه قدرة فريدة من نوعها على التحدث إلى بوتين، وكذلك إلى زيلينسكي والأوروبيين.

وأضاف "إذا تعين عليه بطريقة ما الانسحاب أو فرض عقوبات على روسيا بقوله +لقد سئمت+، فلن يتبقى أحد في العالم يمكنه التوسط لإنهاء الحرب".

ودفع ترامب منذ عودته الى البيت الأبيض مطلع العام الحالي نحو التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا.