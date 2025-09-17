أردوغان: المسلمون لن يتراجعوا "قيد أنملة" عن حقوقهم في القدس الشرقية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضية القدس الشرقية تظل أولوية لا تقبل التراجع أو التنازل، مشدداً على أن المسلمين "لن يتراجعوا قيد أنملة عن حقوقهم" في المدينة المقدسة.

جاء ذلك في كلمة الأربعاء، خلال مشاركته في وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جديد لوزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن "السياسة الدولية باتت متغيرة واكتسبت حالة من الغموض وعصية على التكهنات يوماً بعد يوم".

وأشار إلى أن "المنطقة تشهد مع كل صباح أزمات جديدة"، مبيناً أن "الحكومة التركية تسعى للتعامل مع هذه الأزمات والصراعات والغموض بنجاح دون المساس بالمصلحة العليا للشعب".

وأوضح أن بلاده "تبذل جهوداً صادقة من أجل تعميق الاستقرار والتعاون في منطقة جغرافية واسعة بدءاً بالبلقان إلى الشرق الأوسط، ومن إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، ومن أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ".

وقال: "نرفع صوتنا عالياً ونصدح بالحق عند اللزوم، كما نجمع أطراف الصراع على طاولة واحدة عند الضرورة، ونعمل على حل الأزمات قبل أن تكبر من خلال بذل جهود دبلوماسية مكثفة".

وتابع: "أحياناً نستخدم قوتنا الناعمة، وأحياناً أخرى قدراتنا الصلبة لتوجيه التطورات لصالح بلدنا، وفي نهاية المطاف نقف دائماً بجانب الحق والقانون والعدالة والرفاه".

وأضاف أن الجميع بات يدرك بأن "تركيا تؤمن بعالم يكون فيه المحق قوياً وليس القوي محقاً".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "شعاره أن (العالم أكبر من 5) أصبح رمز هذا النضال على مستوى العالم".

وأوضح أردوغان أنه "لا يمكننا السماح للغرباء بتدنيس القدس الشريف، وأعلم أن غيظ الساعين للتشبه بهتلر قد لا يزول أبداً".

وأردف: "نحن المسلمين لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا في القدس الشرقية، وليغضبوا كما يشاؤون".

المصدر: الأناضول