اكتمال 90 بالمائة من مشروع الطريق المزدوج في سوق حاجي عمران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يواصل فريق من المهندسين في مديرية بلديات إدارة سوران المستقلة تنفيذ مشروع الطريق المزدوج داخل سوق حاجي عمران بتمويل من وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 90% حتى الآن.

وذكرت الوزارة أن المشروع، الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات في الناحية.

ويتضمن المشروع إنشاء طريق مزدوج، وجدار داعم، وشبكات للمياه والصرف الصحي والإنارة، فضلاً عن أعمال التشجير وبعض المرافق الخدمية الأخرى.

وبحسب الجهة المنفذة، فإن المدة المقررة لإنجاز المشروع تبلغ 365 يوماً تقويمياً، حيث من المتوقع أن تكتمل جميع الأعمال بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتتبع ناحية حاج عمران لمحافظة أربيل، تقع عند الحدود مع إيران وتبعد عن مدينة أربيل نحو 180 كم، وتبعد كذلك مسافة 20 كم عن مدينة جومان.

وتبلغ عدد القرى التابعة لناحية حاج عمران نحو 19 قرية.

ويوجد في ناحية حاج عمران منفذ حدودي مع إيران والمجاور لمحافظة أذربيجان الغربية في إيران، يقابل منفذَ حاج عمران منفذُ تمرجين (بيرانشهر) الإيراني.