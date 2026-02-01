مثنى أمين: العراق يعاني أمنياً واقتصادياً والقرار السياسي مرهون بالتوافق مع واشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشار مثنى أمين إلى أن للولايات المتحدة تأثيراً كبيراً على العراق وتشكيل الحكومة، معتبراً أنه إذا لم يتم إقناع أمريكا، فإنها ستخلق مشاكل للعراق.

وصرح مثنى أمين، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، لـ "كوردستان 24" اليوم الأحد، 1 شباط 2026، قائلاً: "الولايات المتحدة لها تأثير كبير على العراق وتشكيل الحكومة، وأعتقد أن الإطار التنسيقي سيغير مرشحه نوري المالكي".

وأضاف: "الحل الوحيد هو أن يتحاور الإطار التنسيقي مع الولايات المتحدة ويقنعها، وبخلاف ذلك، فإن الرئيس الأمريكي سيخلق عقبات أمام العراق".

وأوضح مثنى أمين أن العراق يعد أسوأ دولة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، مؤكداً أنه "لولا النفط، لما وجد العراق قوتاً ليأكله".

وكان من المقرر أن تُعقد جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الأحد لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أنها أُجلت للمرة الثانية.