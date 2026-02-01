الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين "قسد" ودمشق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف موقع "المجلة" الإخباري عن نص الاتفاقية الجديدة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي تم توقيعها في 29 كانون الثاني 2026.

تتألف الاتفاقية من 14 بنداً وأربع مراحل تنفيذية يجب إنجازها خلال شهر واحد، باستثناء المرحلة الخامسة التي تتضمن التزاماً دائماً.

ووفقاً للوثيقة التي تم الحصول عليها، توزعـت بنود الاتفاق على الملفات العسكرية، الأمنية، الإدارية، والاقتصادية على النحو التالي:

1. وقف إطلاق النار والسجون:

إعلان وقف إطلاق نار دائم وشامل ووقف كافة حملات الاعتقال والمداهمات. مع استمرار "قسد" في حماية سجون تنظيم داعش وتوفير الدعم اللوجستي الكامل لعمليات النقل.

2. الانسحاب العسكري:

انسحاب القوات العسكرية التابعة لـ "قسد" من مدينتي الحسكة والقامشلي إلى المعسكرات المتفق عليها، وفي المقابل ينسحب الجيش السوري فوراً إلى بلدة الشدادي جنوب الحسكة.

3. تشكيل قوة عسكرية في الحسكة:

تقوم وزارة الدفاع السورية بتشكيل فرقة عسكرية خاصة بمحافظة الحسكة، ويتم دمج قوات "قسد" ضمن تلك الفرقة في إطار ثلاثة ألوية.

4. قوات كوباني :

دمج القوات العسكرية في كوباني كلواء يتبع لفرقة عسكرية في محافظة حلب.

5. الملف الأمني ووزارة الداخلية:

دخول 15 آلية تابعة للقوى الأمنية إلى كل من مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الأمن والاستقرار، والبدء بعملية دمج القوى الأمنية التابعة لـ "قسد" (الأسايش) في وزارة الداخلية.

6. توزيع المناصب العليا:

تعيين محافظ الحسكة (ترشحه قسد).

تعيين قائد شرطة/ أمن المحافظة (ترشحه الحكومة السورية).

تعيين نائب لوزير الدفاع (ترشحه قسد).

7. تسليم المواقع الحساسة:

تسليم حقول نفط "رميلان والسويدية" ودمج موظفيهم المدنيين في وزارة الطاقة. وتسليم مطار القامشلي لسلطة الطيران المدني.

8. المعابر الحدودية:

إرسال فريق من هيئة المنافذ الحدودية إلى معبري سيمالكا ونصيبين لترسيم الموظفين المدنيين، ومنع استخدام المعابر لإدخال الأسلحة والأجانب، وفتح المعابر بشكل فوري.

9. المؤسسات المدنية:

تشرف الحكومة السورية على كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة، وتدمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" في مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها بشكل رسمي.

10. حظر القوات العسكرية في المدن:

منع دخول القوات العسكرية إلى داخل المدن والبلدات من قبل جميع الأطراف، وخاصة في المناطق الكوردية.

11. الاعتراف بالشهادات الدراسية:

معالجة والمصادقة على كافة الشهادات الصادرة عن المدارس والمعاهد والجامعات التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

12. تراخيص المنظمات والإعلام:

منح التراخيص لكافة المنظمات المحلية والثقافية والمؤسسات الإعلامية وفقاً للقوانين النافذة في الوزارات المعنية.

13. التعليم الكوردي:

العمل مع وزارة التربية لمناقشة عملية تعليم المكون الكردي ومراعاة الخصوصيات التربوية.

14. عودة النازحين (عفرين ورأس العين):

ضمان عودة كافة النازحين إلى مدنهم وقراهم (عفرين، الشيخ مقصود، سەرێکانی)، وتعيين مسؤولين محليين ضمن الإدارات المدنية في تلك المناطق.





