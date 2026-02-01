يومين (منفصلين لكل مدينة).. إعلان حظر التجوال في الحسكة وقامشلو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قررت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في منطقة الجزيرة، غرب كوردستان، فرض حظر للتجوال في مدينتي الحسكة وقامشلو لمدة يومين (منفصلين لكل مدينة).

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين في هذه المرحلة الحساسة، حيث تمر المنطقة بتغييرات أمنية وسياسية هامة.

وبحسب بيان هيئة الداخلية الصادر اليوم الأحد، 1 شباط 2026، سيتم تطبيق حظر التجوال في مدينة الحسكة يوم غدٍ الاثنين، 2 شباط 2026، ويبدأ من الساعة 6:00 صباحاً ويستمر حتى الساعة 6:00 مساءً.

أما في مدينة القامشلي، فقد حُدد موعد حظر التجوال يوم الثلاثاء، 3 شباط 2026، من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً أيضاً.

وشددت قوى الأمن الداخلي على ضرورة الالتزام التام من قبل المواطنين بمضمون هذا القرار، داعية الجميع إلى احترام التعليمات. وأشارت إلى أن أي شخص يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة والإجراءات القانونية الصارمة. تهدف هذه الخطوة الأمنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لتمكين القوى الأمنية من أداء مهامها في حماية المنطقة والمواطنين بأفضل صورة ممكنة.

