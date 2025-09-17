سعدي بيرة: تفعيل برلمان إقليم كوردستان مرتبط بتشكيل الحكومة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيرة، اليوم الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر 2025، أن العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني جيدة، مشيراً إلى أن تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة مرتبطان ببعضهما ولا يمكن فصلهما.

وقال بيرة في مقابلة مع كوردستان24، إن إقليم كوردستان يدعم عملية السلام في تركيا وروجآفا (كوردستان سوريا)، مشدداً على أن موقف الإقليم تجاه الأحداث الإقليمية كان صائباً، كما أعاد التأكيد على متانة العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

وأضاف: "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لا يستطيعان تشكيل حكومة من دون بعضهما، ولتشكيل الحكومة يجب أن يكونا شريكين"، مشيراً إلى أن تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة يُعدان جزءاً من حزمة واحدة.

وأوضح بيرة أنه "لرئاسة برلمان كوردستان لدينا مرشحان هما شالاو كوسرت رسول وميران محمد"، مؤكداً على أهمية الشراكة في الحكومة وتحقيق التوازن في المناصب الرئاسية والسيادية.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل البرلمان خلال هذا الشهر، داعياً إلى توزيع السلطات بشكل متوازن على جميع المناصب، معبّراً عن أمله في تشكيل التشكيلة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية.