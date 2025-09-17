السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتفاق دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأربعاء، وفق بيان مشترك للبلدين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ووفق البيان، زار شريف الرياض تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، واستعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما وقع الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك".

وأفاد البيان بأن الاتفاقية "تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

كما تهدف الاتفاقية إلى "تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء".

وتنص الاتفاقية على أن "أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما"، وفق البيان.

وأكد البيان أن الاتفاقية تأتي "انطلاقاً من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستناداً إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل شريف إلى الرياض في زيارة غير محددة المدة.

وتأتي اتفاقية السعودية مع البلد الإسلامي النووي، بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، استهدف مقر اجتماع لقادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية.

المصدر: الأناضول