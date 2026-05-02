إيران تعتزم إقرار قانون لتقييد الملاحة في مضيق هرمز وحظر السفن الإسرائيلية

أربيل (كوردستان24)- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران بصدد إقرار تشريع جديد يهدف إلى فرض قيود مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، في خطوة تصعيدية تأتي وسط توترات إقليمية ودبلوماسية متزايدة.

وذكر التلفزيون الرسمي، اليوم السبت 2 ایار/مایو 2026، أن مجلس الشورى (البرلمان) يوشك على المصادقة على مشروع قانون مكون من 12 بنداً، يفرض قيوداً على السفن المسموح لها بالمرور عبر هذا الممر المائي الحيوي.

حظر وتعويضات

ونقلت التقارير الرسمية عن نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، قوله إن الخطة المقترحة تتضمن منع السفن الإسرائيلية من المرور نهائياً. كما ينص مشروع القانون على إلزام السفن التابعة لـ "دول معادية" – في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة – بدفع "تعويضات حرب" كشرط للحصول على تصاريح العبور.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد سيفرض على جميع السفن الأخرى ضرورة الحصول على إذن مسبق من السلطات الإيرانية قبل عبور المضيق.

تعثر المسار الدبلوماسي

يأتي هذا التحرك التشريعي في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث يتمسك كلا الجانبين بمواقفهما دون الوصول إلى أرضية مشتركة. وكانت إيران قد قدمت، يوم الجمعة، مقترح سلام معدلاً إلى الوسطاء بعد رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نسخة سابقة من المقترح.

وفي سياق متصل، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم السبت، بأن "الكرة الآن في الملعب الأمريكي لاختيار طريق الدبلوماسية أو المواجهة"، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.