الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تعتزم الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها الجوية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ تسيير رحلاتها إلى كل من بغداد والبصرة وأربيل اعتباراً من 10 مايو/أيار الجاري.

وأعلنت الشركة اليوم السبت، 2 مايو/أيار 2026، عن العودة التدريجية لرحلاتها، مشيرة إلى أن رحلات الشحن الجوي (الكارغو) إلى بغداد ستستأنف في 7 من الشهر الحالي، تليها رحلات نقل المسافرين اليومية في 10 مايو/أيار إلى كل من: أربيل، بغداد، البصرة، دبي، الشارقة، البحرين، دمشق، وكوزيكود.

كما أوضحت الشركة أنها تعمل حالياً على ترميم شبكتها الدولية خطوة بخطوة، بهدف الوصول إلى تشغيل كامل لرحلاتها لأكثر من 150 وجهة حول العالم بحلول منتصف العام الحالي، وتحديداً في 16 يونيو/حزيران المقبل.

وفي السياق ذاته، دعت الناقلة القطرية المسافرين إلى المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني للشركة للتأكد من المعلومات الدقيقة ومواعيد الرحلات، منبّهة إلى احتمالية حدوث تغييرات أو إلغاء في الجدول الزمني.

يُذكر أن الرحلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط كانت قد توقفت منذ 28 فبراير/شباط من العام الحالي بسبب الحرب الإيرانية. ووفقاً لتقرير صادر عن موقع "فلایت رادار 24"، فقد تم إلغاء أكثر من 12,300 رحلة جوية خلال تلك الفترة، بينما تسعى شركات الطيران الآن وبشكل متواصل لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها واستئناف نشاطها الجوي.