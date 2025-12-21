مالية كوردستان: غداً سيتم إيداع 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية الاتحادية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنه سيتم يوم غدٍ الاثنين، الموافق 22 كانون الأول 2025، إيداع مبلغ 120 مليار دينار كإيرادات غير نفطية لإقليم كوردستان عن شهر تشرين الأول.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المبلغ سيُودَع نقداً في الحساب البنكي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية، لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

يأتي ذلك بعد أيامٍ من إرسال الفريق الفني في الوزارة بتسليم قائمة رواتب شهر تشرين الثاني (11) لموظفي إقليم كوردستان إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وفي الـ 29 تشرين الثاني 2025، كانت بغداد أودعت مبلغ قدره 941 ملياراً و874 مليون دينار إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، كمستحقات رواتب شهر أيلول (9) للموظفين.

وبحسب الاتفاقية بين أربيل وبغداد، يتوجب على حكومة إقليم كوردستان تسليم إيراداتها الداخلية والنفطية إلى بغداد، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين المستحقات المالية للإقليم، ولا سيما رواتب الموظفين.