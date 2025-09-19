مكافحة الارهاب يعلن قتل الارهابي عبدالرحمن الحلبي داخل الاراضي السورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الارهاب قتل الارهابي عبدالرحمن الحلبي في عملية نوعية داخل الاراضي السورية، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وقال جهاز مكافحة الارهاب في بيان له اليوم الجمعة 19 ايلول 2025، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن كريم التميمي، يزف لكم الابطال في جهاز مكافحة الإرهاب بشرى نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن هلاك الإرهابي عمر عبد القادر بسام المكنى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية جرت فجر يوم الجمعة الموافق 19 أيلول 2025 داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".

وأضاف البيان، "لقد كان الارهابي "الحلبي" يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".

وأشار البيان، الى أن "إن هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجالنا من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا".

وتابع البيان، "يؤكد جهاز مكافحة الإرهاب أن هذه الضربة تمثل خسارة استراتيجية كبرى للتنظيم الإرهابي، حيث يأتي القضاء على "الحلبي" بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لعصابات داعش الارهابي".