زاخو يحقق 3 نقاط في دوري نجوم العراق بتغلبه على الجوية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تغلب نادي زاخو لكرة القدم على القوة الجوية بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب دهوك الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري نجوم العراق.

وسجل الحارث حاتم هدف التقدم للقوة الجوية في الدقيقة (48) بينما عادل زاخو النتيجة عن طريق أمجد عطوان في الدقيقة (68)، فيما سجل هدف الفوز لزاخو عن طريق اليمني ناصر محمدوه في الدقيقة (76).

وبهذه النتيجة حقق زاخو 3 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد الجوية عند النقطة 3 في المركز التاسع.