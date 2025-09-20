كهرباء كوردستان تعلن تخفيض إنتاج التيار الكهربائي مؤقتاً

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، السبت 20 سبتمبر/أيلول 2025، عن خفض إنتاج الكهرباء بمقدار 1600 ميغاواط نتيجة أعمال الصيانة السنوية لشركة دانة غاز.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أن شركة دانة غاز ستبدأ خلال أيام (20-21-22) من الشهر الجاري أعمال الصيانة السنوية لعمليات إنتاج الغاز، حيث ستؤدي هذه الأعمال، على مدى ثلاثة أيام، إلى تخفيض إنتاج الغاز بمقدار 300 مليون قدم مكعب، ما سيقلل قدرة محطات توليد الكهرباء بأكثر من 1600 ميغاواط.

وأكد البيان أن وزارتي الكهرباء والموارد الطبيعية ستكونان على أهبة الاستعداد لمراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير التخفيض على إمدادات الكهرباء.