مجزرة الفاشر: عشرات القتلى في قصف مسيّرة على مسجد وسط إدانات دولية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ارتكبت قوات الدعم السريع مجزرة مروعة في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، بعدما استهدفت طائرة مسيّرة مسجدًا مكتظًا بالمصلين فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الهجوم وقع أثناء صلاة الفجر في مسجد حي الدرجة الأولى، الذي لجأ إليه نازحون فارون من مخيم أبو شوك الذي يعاني من أوضاع إنسانية كارثية. الانفجار العنيف حوّل المسجد إلى أنقاض، مخلفًا مشاهد مروعة وذعرًا واسعًا بين السكان.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من اشتباكات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء متفرقة من الفاشر، المدينة التي تعد آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور بعد أكثر من عامين من الحرب.

إدانات وتحذيرات أممية

الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الغارة، بينما لم تصدر الأخيرة أي تعليق رسمي حتى الآن.

من جانبه، أعرب دينيس براون، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، عن "قلقه البالغ" إزاء المجزرة، مؤكداً أن القانون الإنساني الدولي يفرض حماية دور العبادة والمدنيين الذين يتعبدون فيها، مشددًا على أن استهداف المساجد يمثل جريمة حرب.

بدورها، قالت شبكة أطباء السودان إن من بين الضحايا شيوخًا وشبابًا، ووصفت الهجوم بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين.

خلفية النزاع

تشهد مدينة الفاشر حصارًا متصاعدًا ومعارك متواصلة بين الجيش والدعم السريع، في وقت تتفاقم فيه معاناة المدنيين مع انتشار المجاعة ونزوح آلاف الأسر. ويُنظر إلى المجزرة الأخيرة على أنها من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023.



المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية