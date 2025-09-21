سامان سويلي: أكثر من 1.8 مليون طالب يبدأون عامهم الدراسي الجديد في كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، سامان سويلي، أن أبواب المدارس فُتحت اليوم أمام أكثر من مليون و800 ألف طالب.

وأشار خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إلى أن وزارة التربية خلال السنوات الماضية، ولا سيما في ظل التشكيلة التاسعة، اتخذت خطوات كبيرة نحو إصلاح البيئة المدرسية وترميم الأبنية، إضافة إلى رقمنة النظام التعليمي وإطلاق مجموعة من المنصات الرقمية الجديدة للطلبة.

وقال سيويلي: بالمقارنة مع دول المنطقة والمدن الأخرى في العراق، نفخر بأن وزارة التربية تمكنت من اتخاذ هذه الخطوات الكبيرة، لأن التغييرات التي أجرتها الوزارة تغييرات جذرية وليست بسيطة.

وأضاف: في ظل التشكيلة التاسعة جرت مراجعة 500 عنوان كتاب دراسي، وتغيير البرامج من فصلية إلى سنوية، وكذلك إعادة النظر في المناهج اللغوية، وذلك لمعالجة الأخطاء والنواقص السابقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية أن هذه التغييرات جاءت استجابة لاحتياجات العصر، كي يكون إقليم كوردستان متماشياً مع التطورات العالمية المتقدمة.

وقال: قد يكون برنامج وُضع قبل 30 عاماً غير مناسب لهذا العصر، لذلك نحن أيضاً قمنا بتغيير برامجنا.

وتابع: تحسّن مستوى التعليم في إقليم كوردستان كثيراً مقارنة ببقية مدن العراق والمنطقة، ففي ظل التشكيلة التاسعة وحدها، أنشأت وزارة التربية 227 روضة جديدة، إضافة إلى 29 مدرسة أخرى من المقرر افتتاحها في الأول من تشرين الأول، ليصل المجموع إلى 260 مدرسة، كما تم تجديد 1800 مدرسة، وخلال هذا العام فقط تم تجديد 400 مدرسة أخرى، ليصل العدد الكلي إلى 2100 مدرسة مجددة.

كما وجه سيويلي شكره إلى أقسام التربية العامة في المحافظات ومديرية الأبنية في وزارة التربية على جهودهم في هذا المسار.

كذلك تحدث أيضاً عن مشروع آخر تحت اسم "توسيع المدارس"، ويعني إضافة قاعات جديدة إلى المدارس القديمة ذات المساحات الكبيرة ولكن أبنيتها صغيرة، ليتسنى لها استيعاب أعداد أكبر من الطلبة.