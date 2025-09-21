الرئيس بارزاني يهنئ اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بذكرى تأسيسه الـ55

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 21 أيلول 2025، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته: "بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المركزي للاتحاد، وجميع العلماء الأفاضل للدين الإسلامي الحنيف في كوردستان."

وأشار بارزاني إلى أن تأسيس الاتحاد بتوصية من البارزاني الخالد كان خطوة تاريخية لترسيخ دور العلماء في ثورة ونضال الشعب الكوردي.

مؤكداً أن القرار جسّد المكانة البارزة للفقهاء وعلماء الدين الكورد في نشر الوعي الوطني والقومي وقيم التعايش، فضلاً عن دورهم في الدفاع عن القضية المشروعة للشعب وتعزيزها في مختلف المراحل.

وفي ختام رسالته، أعرب الرئيس بارزاني عن تمنياته لاتحاد العلماء وجميع رجال الدين بالتوفيق والنجاح. مثمناً جهودهم في أداء مسؤولياتهم، وداعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.