رئيس الحكومة يهنئ اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بذكرى تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 21 أيلول (سبتمبر) 2025، رسالة تهنئة بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، أتقدم بأسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، وإلى سائر علماء الدين الأجلاء في كوردستان.

نجدد في هذه المناسبة تقديرنا العميق للدور المهم الذي يضطلع به اتحاد علماء الدين الإسلامي وعلماؤنا الأفاضل كافة في إعلاء قيم الإسلام الحنيف ومبادئه الإنسانية السمحة، والتصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ نهج الوسطية والاعتدال، وتعميق ثقافة التعايش السلمي بين مختلف مكونات كوردستان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/9/21