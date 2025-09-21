مجلس الدولة يرسل مسودة تقريره النهائي إلى الحكومة الاتحادية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس الدولة، الأحد 21 أيلول 2025، اجتماعه الرابع لمناقشة مسألة الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان.

وفي ختام الاجتماع، أعد المجلس مسودة تقريره النهائي والتي أُقرت دون مشاركة ممثل إقليم كوردستان.

ومن المتوقع إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء الاتحادي للمراجعة والمصادقة.

وأعلن مجلس الدولة العراقي الخميس 18 أيلول 2025، تأجيل إرسال موقفه الرسمي إلى مجلس الوزراء العراقي بشأن الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان، مشروطاً بتوقيع ممثل عن حكومة الإقليم على المذكرة.

واختتم المجلس الخميس الماضي اجتماعه المخصص لمناقشة الملف، وأعدّ مسودة توصياته النهائية التي ستُرفع لاحقاً إلى الحكومة العراقية، متضمنة موقفه الرسمي وردّه على مسألة الإيرادات غير النفطية.

وأكد مصدر من مجلس الدولة لـ"كوردستان24" أن غالبية القضاة المشاركين أيّدوا موقف الإقليم، فيما عارضه قاضيان فقط.

وترأس رئيس المجلس عبد الكريم خصباك الاجتماع الذي شارك فيه 15 قاضياً من أصل 23، بينما تغيّب ستة قضاة وكان اثنان في إجازة.