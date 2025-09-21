مسرور بارزاني يفتتح المرحلة الثانية من كورنيش زاخو

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر 2025، المرحلة الثانية من مشروع كورنيش زاخو.

وتبلغ كلفة هذه المرحلة أكثر من 6 مليارات دينار، فيما يصل طولها إلى نحو 3 كيلومترات.

ويشمل المشروع مساحات خضراء تغطي أكثر من 50% من مساحته، بالإضافة إلى ممرات للمشاة بعرض 8 أمتار في كل اتجاه، فضلاً عن مطاعم ومقاهٍ ومرافق سياحية أخرى.

ويُعد كورنيش زاخو واحداً من أبرز المشاريع السياحية والخدمية التي تنفذها الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع إدارة زاخو المستقلة، حيث بات مقصداً لسكان مختلف مناطق الإقليم والزوار من الخارج.