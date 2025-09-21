نيجيرفان بارزاني يهنئ اتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين على تأسيسه.

وفيما يأتي نص بيان التهنئة:

في الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني، أقدم تهاني الحارة للسادة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني، وجميع علماء ورجال الدين الحنيف، راجياً لهم دوام النجاح.

إن اتحاد العلماء ورجال الدين، مثلما ناضلوا وقدموا التضحيات في أيام الثورة، كان لهم في عهد الحرية أيضاً حضور ودور مشهود في تعميق ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح، وفي التصدي ومكافحة فكر التطرف والتعصب، وفي تعزيز الروح الوطنية والسلم المجتمعي.

في هذه الذكرى أيضاً، نستذكر بتقدير شهداء اتحاد علماء الدين الإسلامي الكوردستاني، ونحيي أرواحهم الطاهرة، ونؤكد مساندتنا الكاملة لأعمال ومساعي اتحاد العلماء في سبيل ضمان حقوق علماء ورجال الدين.

كما نؤكد أن إقليم كوردستان سيظل للأبد وطناً لكل مكوناته الدينية والقومية بلا تمييز، وسيتصدى بكل الأشكال لخطاب الكراهية ولكل مسعى يستهدف ثقافة التعايش.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

21 أيلول 2025