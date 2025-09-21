رئيس حكومة كوردستان يدشّن معرض زاخو الدولي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، معرض زاخو الدولي.

ويشارك في في معرض زاخو التجاري الدولي الأول، أكثر من 100 شركة محلية وأجنبية عاملة في مختلف المجالات.

وأُنشئ المعرض على مساحة 8,600 متر مربع، منها 4,000 متر مربع من المساحات الخضراء، كما شُيِّد موقف سيارات بمساحة 13,000 متر مربع.

كذلك يوفر المعرض مسرحًا، وصالة ضيوف، ومطعمًا، وعدة قاعات مؤتمرات صغيرة، ونظام صوت، وكاميرات مراقبة، وكهرباء مستمرة، وأنظمة تهوية ممتازة، وأنظمة إطفاء حرائق.