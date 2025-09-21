تزامناً مع الذكرى الرابعة لإدارتها المستقلة.. مسرور بارزاني يشيد بتطورها

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تهدف لتعزيز القطاع الصحي وتطوير الخدمات في إقليم كوردستان، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مستشفى حديثاً للأطفال في مدينة زاخو.

جاء هذا الحدث خلال زيارة للمدينة تزامنت مع الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس إدارة زاخو المستقلة.

وفي تصريح صحفي، هنأ رئيس الوزراء أهالي كوردستان عامة، وسكان زاخو بشكل خاص، بهذه المناسبة، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأربع الماضية.

ووجه بارزاني الشكر للمسؤولين في الإدارة المحلية على جهودهم الدؤوبة التي ساهمت في هذا التطور.

وأكد بارزاني أن زاخو قد تحولت إلى وجهة سياحية جاذبة ومميزة، لا تستقطب الزوار من داخل الإقليم فحسب، بل أصبحت مقصداً للزوار من مختلف أنحاء العراق، وهو ما يعكس نجاح الخطط التنموية المنفذة.

كما كشف رئيس الحكومة عن برنامج عمله اليوم في زاخو، قائلاً: "لدينا في برنامجنا افتتاح معرض دولي، بالإضافة إلى استكمال العمل في المرحلة الثانية من مشروع كورنيش زاخو".

ويأتي افتتاح المستشفى ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية التي تنفذها حكومة الإقليم بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في كافة مدن ومناطق كوردستان.