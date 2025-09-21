مسرور بارزاني: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات ولن يحتاج مواطنونا للسفر من أجل العلاج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على التزام الحكومة الراسخ بتطوير القطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة افتتاح مستشفى الأطفال الحديث في مدينة زاخو.

يأتي هذا المشروع الحيوي ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية في كافة أنحاء الإقليم.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي شُيّد به المستشفى.

وقال في كلمة له خلال مراسيم الافتتاح: أتمنى ألا يحتاج أحد لزيارة المستشفى، ولكننا نؤكد أنه في حال الضرورة، سيجد أهلنا هنا، وخاصة أطفالنا الأعزاء، أفضل رعاية صحية ممكنة.

وشدد بارزاني على أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه المشاريع هو توفير الخدمات المتكاملة التي تُلبي احتياجات المواطنين في أماكن سكنهم.

مضيفاً: هدفنا هو ألا يضطر أي مواطن للسفر إلى أماكن أخرى بحثاً عن العلاج. يجب أن تتوفر كل المتطلبات الصحية والعلاجية هنا.

وفي لفتة تقدير، وجه رئيس الحكومة شكراً خاصاً لجميع الكوادر الطبية والصحية التي ستقوم على تشغيل هذا الصرح الطبي، مثمناً جهودهم وتفانيهم في خدمة المجتمع.

واختتم بارزاني كلمته بالتأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان ماضية في مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

معتبراً أن الاستثمار في صحة المواطن هو حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومتقدم.