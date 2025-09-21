مالية كوردستان تصدر إعفاءً بنسبة 15 بالمائة للمستفيدين من السلف والقروض

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، ضوابط للمستفيدين من السلف والقروض من البنوك التابعة لوزارة المالية وتستمر حتى نهاية العام الحالي.

وأعلنت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الأحد 21 أيلول 2025، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، أنه تسهيلاً للمواطنين المستفيدين من السلف والقروض التابعة لمصارف الوزارة، تقرر شمول جميع القروض والسلف الخاصة بـ"الإسكان، والسكن، والزراعة، والصناعة والسياحة" بإعفاء بنسبة 15%.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها دعت إلى الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة للمستفيدين من السلف السابقة، مؤكدة أن التعليمات ستكون سارية المفعول حتى 31-12-2025.