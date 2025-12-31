تايلاند تطلق سراح 18 جندياً كمبودياً كانوا محتجزين منذ تموز/يوليو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت كمبوديا الأربعاء أن تايلاند أطلقت سراح 18 جنديا كمبوديّا أسروا في تموز/يوليو، عقب التوصل إلى هدنة استمرت لأكثر من ثلاثة أيام بعد أسابيع من اشتباكات حدودية دامية.

وقال وزير الإعلام في بنوم بنه نيث فيكترا عندما سُئل عما إذا كان الجنود قد أُطلق سراحهم وعادوا إلى الأراضي الكمبودية "أستطيع أن أؤكد أن جنودنا الأبطال ال18 وصلوا سالمين إلى الأراضي الكمبودية قرابة الساعة العاشرة صباحا (03,00 بتوقيت غرينتش).

بدورها، أكدت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان عودة الجنود إلى كمبوديا، قائلة إن ذلك كان "دليلا على حسن النية وبناء الثقة".

والسبت، أعلنت تايلاند وكمبوديا وقفا فوريا للمعارك الدائرة على الحدود بينهما والتي أودت في الأسابيع الأخيرة بحياة 47 شخصا على الأقلّ وتسبّبت بنزوح حوالى مليون شخص.

وبموجب الهدنة، تعهدت كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار، وتجميد تحركات القوات، والتعاون في جهود إزالة الألغام على طول حدودهما المتنازع عليها.

وينص الاتفاق الذي وقعه وزيرا الدفاع من البلدين، على إطلاق تايلاند سراح 18 أسيرا كمبوديا بعد 72 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت كمبوديا إن جنودها أسروا على أيدي القوات التايلاندية في 29 تموز/يوليو، أي بعد حوالى ثماني ساعات من دخول وقف إطلاق النار الذي أنهى خمسة أيام من الاشتباكات الدامية، حيز التنفيذ.

وتوسطت الولايات المتحدة والصين وماليزيا في هدنة لإنهاء القتال، لكن وقف إطلاق النار لم يستمر طويلا.

وتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ماليزيا في تشرين الأول/أكتوبر ليشهد توقيع إعلان لاحق بين تايلاند وكمبوديا، مشيدا بإقامة اتفاقات تجارية جديدة بعدما وافق البلدان الجاران على تمديد الهدنة بينهما.

ونص ذلك الاتفاق على أن تطلق تايلاند سراح الجنود الكمبوديين "فورا" واصفا إياهم بـ"أسرى حرب".

لكن بانكوك علقت العمل بالاتفاق في الشهر التالي، بعد إصابة جنود تايلانديين بألغام أرضية أثناء قيامهم بدورية على الحدود.

وامتد القتال الذي تجدد هذا الشهر باستخدام المدفعية والدبابات والمسيّرات والطائرات النفاثة، إلى كل المقاطعات الحدودية تقريبا من الجانبين.

وتتواجه الدولتان الجارتان منذ زمن بعيد في نزاع حول الحدود الممتدّة بينهما على 800 كيلومتر والتي رسّمت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي.

ولا تزال هذه الحدود في حاجة إلى ترسيم واضح بعد وقف إطلاق النار.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في تايلاند في الثامن من شباط/فبراير.