الدفاع المدني بأربيل يعلن أسباب انخفاض الحوادث خلال عام 2025 مقارنةً بالعام الماضي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل إحصاءات الحوادث المسجلة خلال العام الحالي 2025، مشيرةً إلى انخفاضها بنسبة 67% مقارنةً بالعام الماضي 2024.

وذكرت المديرية، اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025، أنها نشرت إحصاءات حوادث هذا العام، والتي أظهرت تراجعاً ملحوظاً مقارنةً بعام 2024.

وعزت مديرية الدفاع المدني في أربيل أسباب انخفاض الحوادث خلال هذا العام إلى النقاط التالية:

1- اهتمام حكومة إقليم كوردستان، ممثلةً بمجلس الوزراء، بتوفير الكوادر الوظيفية لمديرية الدفاع المدني في أربيل.

2- توفير المعدات والآليات وسيارات الإطفاء من قبل وزارة الداخلية.

3- انخفاض حوادث حرائق المنازل نتيجة مشاريع الإنارة وتحسين منظومة الكهرباء.

4- وضع خطة محكمة والالتزام بالمعايير العالمية (مثل NFPA)، وفتح دورات تدريبية وتأهيلية للمنتسبين.

5- إجراء حملات تفتيش مستمرة للأماكن التي لم تخضع للتفتيش منذ عدة سنوات (الأبنية، المولات، الشركات).

6- تدريب وتأهيل الفرق بأساليب حديثة داخل الإقليم وخارجه.

7- توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، والدورات التثقيفية في المدارس.

8- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأماكن غير الملتزمة بشروط السلامة.