إصابة أربعة أشخاص بضربات روسية على أوديسا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصيب أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال في ضربات روسية على أوديسا ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق ما أفاد على تلغرام سيرغي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية لهذه المدينة الأوكرانية.

وأكّد أوليه كيبر، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية على التطبيق نفسه أن "طائرات مسيّرة استهدفت بنى تحتية سكنية ولوجستية في منطقتنا"، مشيرا إلى أن الضربات ألحقت أضرارا بمبان وتسببت في اندلاع حرائق.

وأُصيب في الضربات طفلان يبلغان 8 و14 عاما ورضيع يبلغ 7 أشهر. وذكر ليساك أن رجلا يبلغ 42 عاما في حالة خطرة.

وتأتي هذه الضربات وسط تصاعد التوترات بين كييف وموسكو، بعد تصريحات أميركية وأوكرانية تشير إلى إحراز تقدم في المحادثات نحو اتفاق يمكن أن ينهي الحرب في أوكرانيا.

وكانت كييف أشارت الثلاثاء إلى عدم وجود أدلة تدعم اتهامات موسكو لأوكرانيا بأنها شنت هجوما بمسيّرات على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين حذرت موسكو من أنها ستشدد موقفها في المحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن اجتماعا مع قادة الدول المتحالفة مع كييف سيعقد في 6 كانون الثاني/يناير في فرنسا، وذلك عقب اجتماع سيعقد في الثالث من الشهر نفسه في أوكرانيا مع مستشارين أمنيين من دول داعمة لكييف.

AFP