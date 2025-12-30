تركيا تستعين بألمانيا في التحقيق بتحطّم طائرة رئيس الأركان الليبي

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- طلبت تركيا مساعدة برلين لقراءة بيانات الصندوق الأسود للطائرة التي تحطّمت قرب أنقرة ما أدى إلى مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وفق ما أفادت سلطات قضائية ألمانية.

وقال المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطيران في بيان إنه "تلقى طلبا" للمساعدة في "قراءة المسجّلات"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقضى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا محمد الحداد مع أربعة من مساعديه في الحادث الأسبوع الماضي في ختام زيارة إلى أنقرة.

وكانت السلطات التركية قد أوضحت أن عطلا كهربائيا أدى إلى تحطّم الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

وعُثر على الصندوق الأسود للطائرة في حقول قريبة من موقع الحادث.

وكانت السلطات التركية قد أشارت إلى أن التحقيق في أسباب الحادث سيُجرى من جانب "دولة محايدة"، مرجّحة ألمانيا.

وأوضح المكتب الاتحادي الألماني أنه تواصل مع هيئة التحقيق التركية في حوادث الطيران وطلب صورا للمسجّلات للتحقق من إمكانية قراءتها.

وأضاف أنه "بمجرد تأكيد ذلك، ستُنقل المسجّلات إلى المكتب في ألمانيا وسيُصار إلى استخراج محتواها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتابع "ستُعاد البيانات التي جرى الحصول عليها لاحقا إلى الجهة التركية الرئيسية المكلّفة التحقيق، حيث ستُجرى عملية التحليل الحصرية".

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الليبية الثلاثاء بأنه طُلب من بريطانيا أيضا المساعدة في التحقيق في حادث تحطّم الطائرة.