وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان تبدأ التحضيرات لموسم الحج لعام 2026

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، عبر المديرية العامة للحج والعمرة، عن بدء التحضيرات الخاصة بموسم الحج المقبل لعام 2026، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج كوردستان وضمان راحتهم طوال فترة المناسك.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاستعدادات تأتي بتوجيه من وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور بشتيوان صادق، وموافقة مجلس وزراء إقليم كوردستان، حيث تم تكليف كاروان ستوني المتحدث الرسمي للحج والعمرة، ومدير الإعلام والعلاقات في المديرية العامة للحج والعمرة، إضافة إلى سيروان عبدالرحمن ممثل المديرية في الهيئة العليا للحج العراقية، بمتابعة جميع الترتيبات اللوجستية.

وتشمل هذه المتابعات زيارة الفنادق المخصصة لإقامة الحجاج في المدينة المنورة العام المقبل، والإشراف على جودة الوجبات الغذائية التي ستُقدَّم للحجاج من العراق وكوردستان على حد سواء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تحضيراتها السنوية تعكس التزامها بتوفير خدمات عالية المستوى، مشيرة إلى أن تجارب الأعوام الماضية أثبتت نجاح هذه الجهود حيث حظي الحجاج بخدمات لاقت إشادة واسعة.

وأوضح المتحدث باسم الحج والعمرة في كوردستان أن الوزير صادق كلّف هذا العام بشكل مباشر فرق العمل، على أن تبدأ وفود الوزارة مهامها اعتباراً من يوم غد الاثنين 22 أيلول/سبتمبر 2025 في المدينة المنورة لمتابعة التحضيرات ميدانياً.

وأضاف أن دعم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ومتابعة وزير الأوقاف، شكّلا دافعاً أساسياً لتطوير الخدمات عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن بعثة حج العراق وكوردستان نالت خلال السنوات الثلاث الماضية جائزة "لبيك" كأفضل بعثة حج على مستوى الدول المشاركة.

الوزارة لفتت أيضاً إلى أن موسم هذا العام شهد نقلة نوعية، إذ أطلقت ولأول مرة على مستوى كوردستان نظام التسجيل الإلكتروني للحجاج بالتنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات، ما يمثل خطوة متقدمة نحو أتمتة الخدمات وضمان الشفافية والدقة في تسجيل الحجاج.