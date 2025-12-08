محادثات ثلاثية بين اسرائيل وقطر الولايات المتحدة في نيويورك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض وكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر عقدت اجتماعا ثلاثيا في نيويورك الأحد، بعد أشهر من غارة إسرائيلية غير مسبوقة على الدوحة استهدفت قيادات من حركة حماس.

وأكد المسؤول انعقاد الاجتماع، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وكان مصدران قد أفادا موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن "هذا الاجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة الذي لعبت فيه قطر دور وسيط رئيسي".

وأضاف الموقع أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط وأوكرانيا، استضاف الاجتماع بحضور رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي دافيد برنيع ومسؤول قطري كبير لم يذكر اسمه.

وساهمت قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة في التوسط للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، رغم أنه لا يزال هشا واسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بخرق شروطه.

ودعت قطر ومصر، السبت، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ونشر قوة استقرار دولية لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

ورأى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت خلال منتدى الدوحة، أن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون مكتملا من دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وذكر أكسيوس أن التركيز الرئيسي في اجتماع الأحد كان إلى حد كبير "على تنفيذ اتفاق السلام في غزة".

وفي أوائل أيلول/سبتمبر، استهدفت غارة إسرائيلية اجتماعا لقيادات من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وأعرب ترامب عن عدم سعادته بها على الاطلاق.

وتستضيف قطر المكتب السياسي لحركة حماس منذ عام 2012 بمباركة من الولايات المتحدة، لكن الدوحة تنفي بشدة تقديم أي دعم للحركة رغم اتهامات شخصيات سياسية أميركية وإسرائيلية.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر، ومباشرة بعد اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقطر عن الغارة، اقترح البيت الأبيض في مسعى منه لحل الأزمة انشاء آلية ثلاثية "لتحسين التنسيق وتعزيز التواصل وحل الخلافات المتبادلة".

ولفت موقع أكسيوس إلى أن اجتماع الأحد بين الدول هو الأول بموجب هذه الآلية.

AFP