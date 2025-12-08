إنجاز 73% من مشروع طريق إيتيت - باعدرى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يجري العمل على تنفيذ مشروع طريق إيتيت - باعدرى، بطول 26 كيلومتراً في محافظة دهوك، بكلفة 135 مليار دينار، وقد تم إنجاز 73% من المشروع حتى الآن.

يتألف المشروع من ثلاث مراحل، وقد تم إنجاز المرحلة الأولى منه، فيما لا تزال المرحلتان الثانية والثالثة قيد التنفيذ، حيث سيكون كامل الطريق الواصل بين أربيل ودهوك ذي اتجاهين.

يشمل مشروع طريق إيتيت – باعدرى، بناء عشرة جسور وأنفاق تحت الأرض، جرى إنجاز خمسة جسور منها.

تواصل التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان تعزيز البنية التحتية للطرق؛ وتضع خدمة المواطنين ومختلف مناطق كوردستان على رأس أولوياتها.