ترامب يلقي بظلال من الشك على صفقة شراء نتفليكس لشركة "وارنر براذرز"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد على الاتفاق الذي أعلنت عنه نتفليكس للاستحواذ على شركة وارنر براذرز العريقة، بالقول إن عملاق البث التدفقي يمتلك حاليا "حصة سوقية كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن هذا "قد يكون مشكلة".

وقال ترامب لدى وصوله إلى حفل توزيع جوائز مركز كينيدي "سأشارك في هذا القرار"، في إشارة إلى ما يمكن أن تتوصل إليه الهيئات الفدرالية الناظمة المعنية بمكافحة الاحتكار بشأن الصفقة التي تقارب قيمتها 83 مليار دولار والتي أثارت غضب النخبة في هوليوود.

لكن ترامب أشاد بالرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، تيد ساراندوس، الذي زار البيت الأبيض مؤخرا، قائلا أنه "قام بإحدى أعظم الوظائف في تاريخ السينما".

وفي حال إقرار الصفقة بشكلها الحالي، ستستحوذ نتفليكس على منصة اتش بي أو ماكس المنافسة واستوديوهات وارنر براذرز التي أنتجت على مدى عقود أفلاما كلاسيكية مثل كازابلانكا وسيتيزن كين، بالإضافة إلى أفلام حديثة حققت مئات الملايين مؤخرا مثل باربي.

وسيمنح هذا الاستحواذ نتفليكس مكتبة ضخو من الأفلام والأعمال التلفزيونية تشمل سلاسل هاري بوتر وسيد الخواتم وباتمان وسوبرمان وغيرها.

لكن ما لن تحصل عليه نتفليكس هو قنوات تلفزيونية مثل ديسكفري وشبكة سي ان ان التي سيتم فصلها عن وارنر براذرز قبل اتمام صفقة البيع.

AFP