مشاريع استثمارية استراتيجية في زاخو تعزز الاقتصاد وتوفر آلاف فرص العمل

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يشهد قضاء زاخو طفرة في المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل واسعة لأبناء المنطقة. ومن أبرز هذه المشاريع مستشفى خاص قيد الإنشاء في منطقة دشتمري، يتكون من ستة طوابق وبكلفة بلغت خمسة ملايين دولار. وقد وصلت نسبة إنجازه إلى 87% خلال عام واحد، ويعمل فيه يومياً أكثر من عشرين عاملاً.

وقال نزار طيار، مشرف المشروع: "يتكون مشروعنا من عدة أقسام أساسية، بينها الطوارئ، والأشعة، والناظور، إضافة إلى صالات العمليات الكبرى والصغرى، المختبرات، والصيدلية. نعمل على هذا المشروع منذ سنتين، ويشارك فيه يومياً ما بين 17 إلى 20 شخصاً، 75% منهم من الكورد".

فرص عمل مستمرة

ساهمت المشاريع الاستثمارية في القضاء بتوفير فرص عمل دائمة، حيث أكد العمال أن هذه المشاريع انعكست بشكل مباشر على حياتهم.

وقال العامل أحمد زعو: "أعمل في المشروع منذ ثلاثة أشهر، ومن الجيد تنفيذ مثل هذه المشاريع في زاخو لأنها توفر فرص عمل حقيقية".

فيما أضاف العامل عبد الرزاق آزاد: "إنشاء هذا المشروع كان سبباً في استمرارنا بالعمل. نبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وأنا أعمل هنا منذ ستة أشهر، والحمد لله عملنا مستمر."

استثمارات استراتيجية

وخلال السنوات الست الماضية، تم تنفيذ 29 مشروعاً استراتيجياً استثمارياً في زاخو برأسمال بلغ 500 مليون دولار، أُنجز معظمها خلال عام واحد.

وقال جگر خوين طاهر، المدير العام للاستثمار في زاخو: "حسب توجيهات حكومة الإقليم، ركزنا على ثلاثة قطاعات أساسية: الصناعة، الزراعة، والتجارة. وأولينا اهتماماً خاصاً بالقطاع التجاري في زاخو لكونها مدينة حدودية مع تركيا وسوريا. ومعظم المشاريع المنفذة كانت سياحية."

وأضاف أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت تقديم 167 طلباً استثمارياً، تمت الموافقة على 40 منها، بينها 33 مشروعاً في القطاع السياحي، فيما توزعت المشاريع المنفذة بنسبة 34% في القطاع الصناعي و26% في القطاع السياحي.

4000 فرصة عمل

وبحسب إحصاءات المديرية العامة للاستثمار في زاخو، فإن المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الثلاث الماضية وفرت فرص عمل لأكثر من أربعة آلاف شخص، ما زال معظمهم مستمراً في عمله حتى اليوم.



تقرير: ميهفان مجيد – كوردستان24 – زاخو