توقيع اتفاق ثلاثي بين أربيل وبغداد والشركات النفطية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بتوقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، ووزارة النفط الاتحادية العراقية، وشركات إنتاج النفط، لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين 22 أيلول 2025، كشف مصدر مطلع على الاتفاق، في تصريحات خاصة لموقع "كوردستان 24"، أن الوزارتين وافقتا رسميًا على بنود الاتفاق، ولم تعد هناك أي قضايا قانونية أو فنية عالقة بينهما أو مع الشركات المنتجة للنفط. وبمجرد الإعلان الرسمي، سيتم استئناف عمليات التصدير في القريب العاجل.

الوفد الفني من شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية في أربيل، لإجراء الاستعدادات النهائية لاستئناف تصدير النفط. حيث أفاد مراسل "كوردستان 24" في بغداد، ديلان بارزان، أن الوفد يمثل وزارة النفط الاتحادية ولديه صلاحيات كاملة لإتمام الإجراءات اللازمة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيتم تصدير النفط الذي سيسلم إلى شركة "سومو" عبر شركة نفط الشمال إلى ميناء جيهان التركي، وهو ما يفسر وجود الوفد الفني في أربيل لاستكمال الخطوات النهائية.

يأتي هذا التطور بعد أن صرح بيشوا هوراماني، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، يوم أمس الأحد لـ"كوردستان 24"، بأنه كان من المتوقع توقيع الاتفاق الثلاثي يوم الاثنين (22 أيلول 2025) بهدف إعادة تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وينص الاتفاق على أن يسلم إقليم كوردستان 230 ألف برميل من النفط يوميًا إلى شركة سومو، بينما سيحتفظ بـ 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

يذكر أن تصدير نفط إقليم كوردستان توقف في آذار 2023، عقب قرار من محكمة تحكيم في باريس قضت بأن تركيا قامت بتصدير نفط الإقليم بين عامي 2014 و2018 دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية. وأمرت المحكمة تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد. وعلى الرغم من أن تركيا استأنفت القرار ولم يتم حسمه بعد، إلا أنها أعلنت استعدادها لاستئناف تصدير النفط.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيث يصدر حاليًا 3.4 مليون برميل من النفط الخام يوميًا من مرافئه الجنوبية.