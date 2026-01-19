إقليم كوردستان من دافوس: قفزة استثمارية بـ 80 مليار دولار وأول مصنع للصفائح الحديدية في الشرق الأوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، من مدينة دافوس، بأن جناح إقليم كوردستان يشهد هذا العام مشاركة أوسع من المستثمرين والزوار مقارنة بالأعوام السابقة.

وأعرب شكري لـ كوردستان24 عن أمله في تحقيق نتائج أكبر خلال هذا العام، من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية الكبرى، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

مؤكداً أن إقليم كوردستان يعتمد تقنيات متقدمة في قطاعي الزراعة والصناعة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات في إقليم كوردستان خلال عام 2025 تجاوز 80 مليار دولار، حيث تم منح إجازات استثمارية لـ210 مشاريع، ما جعله العام الأكثر إنتاجية في مجال الاستثمار، إذ ارتفع مستوى الاستثمارات بنسبة 400%.

وأشار إلى أنه في عام 2026 سيشهد إقليم كوردستان إنشاء أول مصنع لإنتاج الصفائح الحديدية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية بالبيئة الاستثمارية في الإقليم.