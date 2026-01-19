مسؤول في الإدارة الذاتية: هناك تهديد خطير على مخيم الهول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، وجود خطر جدي يحدق بمخيم الهول في محافظة الحسكة.

وقال أحمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن هناك "حرباً شرسة" تُشن ضد المكتسبات التي تحققت في "روج آفا" (شمال وشرق سوريا).

كاشفاً أن "عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول كانوا يخططون لشن هجمات ضد القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المخيم".

وأشار المشرف على مخيمات شمال وشرق سوريا في الحسكة إلى أن عوائل داعش في المخيمات "حاولت الفرار واشتبكت مع قوى الأمن في محاولة منهم للوصول إلى عائلاتهم والأشخاص الذين أُطلق سراحهم، إلا أن قواتنا تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وإحباطها".

وقال: بسبب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من دير الزور والطبقة والرقة، وإطلاق سراح سجناء داعش، كانت تلك العائلات تحتفل اليوم".

وحول أعداد معتقلي داعش في مخيمي " ڕۆژ " و"الهول"، أكّد أن مخيم الهول يضم 23 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف مواطن سوري، وحوالي 6 آلاف مواطن أجنبي، بينهم 3 آلاف من حملة الجنسية العراقية.

أما مخيم ڕۆژ، فيضم 2500 شخص، من بينهم 2300 أجنبي، بالإضافة إلى عدد من المواطنين السوريين والعراقيين".