سفين بهرام: رئيس حكومة إقليم كوردستان يطّلع في دافوس على مشروع حديث ومتطور للنقل العام داخل الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تجسيداً للرؤية الاستشرافية التي يقودها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في تحويل منتدى"داڤوس" الاقتصادي إلى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات النوعية، برز حراك موازٍ لرجال الأعمال الكورد المقيمين في المهجر، يهدف إلى نقل التكنولوجيا العالمية وتوطينها في مدن الإقليم.

في هذا السياق، أعلن المستثمر الكوردستاني سفين بهرام عن إعداد مشروع "متكامل" لتطوير قطاع النقل العام، يعتزم تقديمه رسمياً إلى رئيس الحكومة خلال أعمال المنتدى.

ويهدف المشروع، الذي وُصف بأنه "نقلة نوعية"، إلى تحديث مفاصل البنية التحتية لقطاع النقل وتوفير خدمات هندسية ذكية وسلسة للمواطنين، بما يواكب النهضة العمرانية التي يشهدها الإقليم.

وأشار "بهرام"، الذي يشارك للعام الثاني على التوالي في منتدى داڤوس، إلى أن توجهات مسرور بارزاني الداعمة للقطاع الخاص ومنحه التسهيلات اللازمة، شكلت الدافع الأكبر للمستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في بناء "كوردستان قوية ومزدهرة".

المستثمر سفين بهرام، الذي تمتلك شركته جذوراً تاريخية في مدينة أربيل تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي كأول شركة نقل عام في المنطقة، أكد أنه وبالرغم من إقامته الطويلة في ألمانيا، إلا أن التزامه القومي والمهني يدفعه باستمرار لتقديم الخبرات الأوروبية في منتجع دافوس، لخدمة المصلحة العامة في الإقليم.

مشدداً على أن دعم رئيس الحكومة للمستثمرين المحليين يمثل "حجر الزاوية" في استدامة النمو الاقتصادي.

ويرى المراقبون أن التنمية في الإقليم، وبمثل هذه المشاريع الحيوية في المحافل الدولية كمنتدى داڤوس، يعكس ثقة المستثمر الكوردستاني في أوروبا في استقرار البيئة القانونية والسياسية للإقليم.

ويؤكد أن أربيل باتت قِبلة للمشاريع الرائدة التي تسعى لتحويل نمط الحياة التقليدي إلى نمط ذكي ومستدام معاصر، يضع كوردستان في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.