مسرور بارزاني يفتتح "بيت كوردستان" في دافوس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الاثنين، بيت كوردستان في منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية.

ويشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في أعمال المنتدى، الذي يعقد من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني الجاري لبحث التحديات العالمية والأولويات المستقبلية.

ومن المقرر أن يعقد مسرور بارزاني سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الهامة مع عدد من قادة الدول وكبار المستثمرين العالميين.

تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية للإقليم وبحث فرص الاستثمار والتعاون الدولي.

ويسعى المشاركون في نسخة هذا العام إلى طرح مقترحات وحلول عملية لمواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالعالم.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى، على هامش جلساته الرسمية، توقيع عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين الحكومات والشركات الكبرى.

وينعقد المنتدى هذا العام في ظل اضطرابات جيوسياسية متفاقمة، تشمل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات بين القوى الكبرى، وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين الدول.

انطلق المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971، واضعاً هدف "تحسين وضع العالم" شعاراً له، بحسب وثائقه التأسيسية.

ويجمع المنتدى، الذي يعقد سنوياً في دافوس، قادة من قطاعات الأعمال والتجارة إلى جانب شخصيات سياسية وأكاديمية وفاعلين في العمل الخيري.

ويستغل كثير من المشاركين هذه المناسبة لعقد اجتماعات مغلقة تتناول قضايا الاستثمار والاقتصاد، أو لإبرام صفقات تجارية، فيما يستخدمها آخرون لمحاولة التأثير في أجندة السياسة العالمية والدفع بقضايا محددة إلى واجهة الاهتمام الدولي.

ويشغل بورغه برنده حالياً منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.