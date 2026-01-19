قرعة كأس الملك تضع برشلونة في مواجهة قاهر مدريد في الدور الثمانية

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في حدث رياضي مثير، أسفرت قرعة دور الربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أُجريت يوم الاثنين 19 يناير 2026، عن مواجهات نارية أبرزها نزول نادي برشلونة ضيفًا على نادي ألباسيتي، وهو الفريق ذاته الذي أقصى ريال مدريد من دور الـ16 في مفاجأة من العيار الثقيل.

وستقام المواجهات على النحو التالي (الفريق المضيف أولًا):

نادي ألباسيتي ضد نادي برشلونة (على ملعب كارلوس بلمونت)

نادي ريال بيتيس ضد نادي أتلتيكو مدريد (على ملعب لا كارتوخا )

نادي فالنسيا ضد نادي أتلتيك بيلباو (على ملعب ميستايا)

نادي ديبورتيفو ألافيس ضد نادي ريال سوسيداد (على ملعب مينديزوروتزا)

ومن المقرر أن تُلعب مباريات دور الربع النهائي في الأيام الثالث والرابع والخامس من شهر فبراير/شباط 2026.

وتُركّز الأنظار على مواجهة برشلونة وألباسيتي، حيث سيسعى الفريق الكتالوني لتجنب مصير غريمه التقليدي ريال مدريد واجتياز عقبة صعبة على أرض الخصم.

كما تُعد مواجهة بيتيس وأتلتيكو مدريد كلاسيكو جنوبي مثير، بينما تُشكل مباراة السوسيداد أمام ألافيس فرصة جيدة للتقدم نظرًا لموازين القوة.