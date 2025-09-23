اغتيال "أكبر حاجي روستم" في كرميان ونجله يدعو إلى كشف الحقيقة للرأي العام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- هزت منطقة كرميان مساء أمس الاثنين، 22 أيلول 2025، جريمة اغتيال الشخصية المعروفة والبيشمركة المخضرم، أكبر حاجي روستم، في قريته "ئۆمەربل" التابعة لقضاء كفري، فيما كشف نجله عن سرقة سيارة والده عقب الاغتيال، مطالباً الأجهزة الأمنية بكشف الحقيقة للرأي العام.

وقال كوچر، النجل الأكبر للفقيد، اليوم الثلاثاء لمراسل كوردستان24 هريم جاف، بأن والده "عاد حوالي الساعة السادسة من مساء أمس إلى قريتنا، وقبل وصوله إلى المنزل زار بستاننا القريب. بعد أكثر من ساعتين، انقطع الاتصال به، وبعد بحث مكثف، عثرنا على جثمانه هناك."

وأضاف كوچر أن كاميرات المراقبة أظهرت أن سيارة والده قد سُرقت بعد اغتياله مباشرة، ولا يزال مصيرها مجهولاً حتى هذه اللحظة، ما يضيف بعداً آخر إلى غموض الجريمة.

وفي رد حاسم على الشائعات المتداولة، نفى النجل الأكبر لأكبر حاجي روستم وجود أي خلافات أسرية أو اجتماعية لعائلتهم مع أي طرف، مؤكداً: "ليست لدينا أي شبهات تجاه أي شخص، لأننا أساساً ليس لدينا مشاكل مع أحد." ودعا كوچر "الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى أداء واجبها المهني والكشف عن حقيقة الحادثة للرأي العام وتسليم الجاني الرئيسي إلى القضاء."

وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التكهنات بين فرضيات تشير إلى تورط مقربين أو خلافات مع شبان عرب. غير أن كوچر دحض كل هذه الروايات، مشدداً: "جميع هذه الشائعات المنتشرة بعيدة عن الحقيقة ولا أساس لها؛ فنحن ليس لدينا رعاة عرب."

تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات هذه الجريمة التي أودت بحياة شخصية بارزة في منطقة كرميان، فيما ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر النتائج التي ستكشفها الأجهزة الأمنية حول هذا الاغتيال المروع.