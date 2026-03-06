مفوضية اللاجئين: الوضع في الشرق الأوسط يمثل حالة طوارئ إنسانية كبرى

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة ​إن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل ‌لبنان وإن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين هناك عادوا لسوريا عبر الحدود، واصفة الوضع في المنطقة بأنه "حالة ​طوارئ إنسانية كبرى".

وأصدرت إسرائيل إنذارات بالإخلاء ​واسعة النطاق لمناطق في جنوب لبنان وأجزاء ⁠من بيروت وسط أعمال قتالية مع حزب ​الله اللبناني المدعوم من إيران منذ بدء الحملة ​الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير شباط.

وقال أياكي إيتو مدير قسم الطوارئ ودعم البرامج في المفوضية ​خلال مؤتمر صحفي في جنيف "تعلن المفوضية أن ​الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط حالة طوارئ إنسانية كبرى ‌تتطلب ⁠استجابة عاجلة في مختلف أنحاء المنطقة وجنوب شرق آسيا".

ويرجح إيتو أن أعداد النازحين المعلنة حتى الآن أقل من الواقع، وفق ما نقلته رويترز.

وذكر أن نحو 100 ألف ​شخص نزحوا ​داخل إيران ⁠في الأيام الأولى للصراع، مشيرا إلى أن فرق المفوضية هناك تتلقى ​مئات المكالمات يوميا من إيرانيين يطلبون ​المساعدة.

وقالت ⁠حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تكثف جهودها لرصد الأمراض في لبنان ⁠بسبب ​موجات النزوح الجماعي.

وأضافت "من المثير للقلق ​البالغ ارتفاع أعداد النازحين ونقص المياه والصرف الصحي".