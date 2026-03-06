مفوضية اللاجئين: الوضع في الشرق الأوسط يمثل حالة طوارئ إنسانية كبرى
أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل لبنان وإن عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين هناك عادوا لسوريا عبر الحدود، واصفة الوضع في المنطقة بأنه "حالة طوارئ إنسانية كبرى".
وأصدرت إسرائيل إنذارات بالإخلاء واسعة النطاق لمناطق في جنوب لبنان وأجزاء من بيروت وسط أعمال قتالية مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير شباط.
وقال أياكي إيتو مدير قسم الطوارئ ودعم البرامج في المفوضية خلال مؤتمر صحفي في جنيف "تعلن المفوضية أن الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط حالة طوارئ إنسانية كبرى تتطلب استجابة عاجلة في مختلف أنحاء المنطقة وجنوب شرق آسيا".
ويرجح إيتو أن أعداد النازحين المعلنة حتى الآن أقل من الواقع، وفق ما نقلته رويترز.
وذكر أن نحو 100 ألف شخص نزحوا داخل إيران في الأيام الأولى للصراع، مشيرا إلى أن فرق المفوضية هناك تتلقى مئات المكالمات يوميا من إيرانيين يطلبون المساعدة.
وقالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تكثف جهودها لرصد الأمراض في لبنان بسبب موجات النزوح الجماعي.
وأضافت "من المثير للقلق البالغ ارتفاع أعداد النازحين ونقص المياه والصرف الصحي".