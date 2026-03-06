وزارة الدفاع الإماراتية: تدمير 190 صاروخاً و1110 مسيرات منذ بدء القصف الإيراني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 9 صواريخ باليستية، و109 طائرات مسيّرة من أصل 112 استهدفت أجواء الدولة، فيما سقطت 3 مسيّرات داخل الأراضي الوطنية.

وفي بيان تفصيلي كشف عن حصيلة العمليات الدفاعية منذ بدء القصف الإيراني، أوضحت الوزارة أنه تم رصد ما مجموعه 205 صواريخ باليستية؛ حيث نجحت المنظومات الدفاعية في تدمير 190 منها، وسقط 13 صاروخاً في مياه البحر، بينما سقط صاروخان داخل أراضي الدولة.

وعلى صعيد التهديدات بالمسيّرات، أشار البيان إلى رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 1110 منها بنجاح، بينما سقطت 74 طائرة داخل أراضي الدولة، بالإضافة إلى رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة (كروز).

وكشفت الوزارة أن هذه الاعتداءات أسفرت عن وقوع 3 حالات وفاة لمقيمين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية.

كما سجلت الفرق الطبية 112 إصابة بسيطة شملت مواطنين إماراتيين ومقيمين من عدة جنسيات عربية وأجنبية، تلقوا الرعاية اللازمة.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالتأكيد على أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد والجاهزية الدائمة للتعامل مع أي تهديدات عابرة للحدود.

وشددت الوزارة على عزمها التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الإمارات، مؤكدة التزامها التام بحماية المقدرات الوطنية وصون سيادة الدولة.