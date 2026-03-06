بريطانيا تعرض على البحرين دفاعاً جوياً ضد الهجمات الإيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ​ستارمر ملك البحرين أن ‌أربع طائرات نفاثة تنشرها المملكة المتحدة في قطر ​يمكن استخدامها للمساعدة ​في الدفاع عن المملكة من ⁠الصواريخ والطائرات المسيرة ​الإيرانية التي تستهدف دول الخليج.

ووفقا ​لبيان صادر عن مكتب ستارمر اليوم الجمعة، قال ستارمر ​لعاهل البحرين حمد بن ​عيسى آل خليفة في اتصال ‌هاتفي ⁠في وقت متأخر من أمس الخميس "عرض رئيس الوزراء أيضا توفير مزيد من ​التغطية ​الجوية ⁠الدفاعية من هذه الطائرات للبحرين لتعزيز ​أمنها".

وأضاف البيان "رحب جلالة الملك ​بهذا ⁠التأكيد، واتفقا على أن تعمل الفرق التشغيلية ⁠معا ​على وضع الخطط ​في الأيام المقبلة"، وفق ما نقلته رويترز.