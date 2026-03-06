بريطانيا تعرض على البحرين دفاعاً جوياً ضد الهجمات الإيرانية
أربيل (كوردستان 24)- أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ملك البحرين أن أربع طائرات نفاثة تنشرها المملكة المتحدة في قطر يمكن استخدامها للمساعدة في الدفاع عن المملكة من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تستهدف دول الخليج.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب ستارمر اليوم الجمعة، قال ستارمر لعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي في وقت متأخر من أمس الخميس "عرض رئيس الوزراء أيضا توفير مزيد من التغطية الجوية الدفاعية من هذه الطائرات للبحرين لتعزيز أمنها".
وأضاف البيان "رحب جلالة الملك بهذا التأكيد، واتفقا على أن تعمل الفرق التشغيلية معا على وضع الخطط في الأيام المقبلة"، وفق ما نقلته رويترز.