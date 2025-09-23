داخلية كوردستان تطوِّر نظاماً لإدارة ملف الهجرة بدعمٍ دولي

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرة العامة لمركز تنسيق الأزمات بإقليم كوردستان، سروه رسول، أن وزارة الداخلية في حكومة كوردستان تعمل على تطوير نظام مؤسسي لإدارة ملف الهجرة في الإقليم، بالاستفادة من الخبرات الدولية، وذلك ضمن برنامج عمل التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم.

مشيرةً خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، أن المركز المشترك لتنسيق الأزمات أكّد رسمياً بدء إجراءات تطبيق نظام الإحالة الوطنية في محافظة دهوك.

وأشارت رسول إلى أن نظام الإحالة الوطنية "يُعد واحداً من المشاريع الدولية المهمة، وقريباً سيُعلن عنه في حلبجة وإدراتي رابرين وزاخو المستقلتين".

مبينةً أن التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان ولأول مرة تبنّت هذا النظام بهدف التكيّف مع التغيرات السريعة المتعلقة بحقوق اللاجئين حول العالم، فضلاً عن دعم العائدين في الاندماج السريع مع المجتمع وتوفير الخدمات المناسبة لهم.

وأضافت أن المركز المشترك لتنسيق الأزمات التابع لوزارة الداخلية، وبعد تطبيق النظام في أربيل والسليمانية، أعلن عن الخطوات ذاتها في محافظة دهوك، من أجل تعريف نظام الإحالة الوطنية للجهات الرسمية والمنظمات ذات الصلة، وكذلك لشرح آلية تقديم الخدمات ضمن هذا النظام.