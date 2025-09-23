مسؤولٌ أممي: يجب حلّ المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد عبر الحوار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة على دراية بالقضية الكوردية منذ أن كان يشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ما زالت تتابع هذه القضية بجدية وشفافية.

وشدد دوجاريك خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، على ضرورة أن تضمن الحكومة السورية حقوق جميع السوريين من دون تمييز ديني أو قومي.

كما أعرب عن أمل الأمم المتحدة في أن تُحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان عبر الحوار والتفاهم المتبادل.