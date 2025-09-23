رئاسة إقليم كوردستان تدعم إقامة الدولة الفلسطينية

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان عن دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم في إطار الشرعية والقوانين الدولية.

جاء ذلك في بيانٍ رسمي أصدرته رئاسة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، وأدناه النص الكامل:

يتابع إقليم كوردستان باهتمام بالغ المباحثات الجارية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي المحافل الدولية بشأن فلسطين.

إننا في إقليم كوردستان نؤكد مساندتنا التامة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته في إطار الشرعية والقوانين الدولية.

ونحن كشعب قدم التضحيات الجسام في سبيل الحرية وحقوقنا المشروعة، ننظر بتقدير لكفاح وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الحرية، وتوجد منذ سنوات عدة ممثلية لفلسطين في إقليم كوردستان.

ونؤكد على موقف إقليم كوردستان الثابت وأن الحرب والقتال لن يحلا أي مشكلة، ولكي ينعم الجميع بالأمان والاستقرار لا بد من توقف الحرب والعمليات المسلحة، وأن يتحقق التعايش ويستتب السلام، وتعيش شعوب المنطقة بكرامة وتنال جميعاً حقوقها وتثبتها وينعم الجميع بالأمان والعدالة وفقاً للقيم الإنسانية المشروعة والقوانين الدولية.



رئاسة إقليم كوردستان

23 أيلول 2025